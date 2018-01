Confira os vencedores do Globo de Ouro 2018!

08/01/2018 | 08:11



Neste domingo, dia 7, foi realizada em Los Angeles a 75ª edição do Globo de Ouro, em uma noite marcada pelo protesto das atrizes chamado Time's Up, que tem como objetivo dar visibilidade para a luta das mulheres na indústria do entretenimento. Confira os vencedores da noite:

Melhor Filme Dramático

Três Anúncios Para um Crime

Melhor Filme de Comédia ou Musical

Lady Bird: É Hora de Voar

Melhor Filme de Animação

Viva: A Vida é uma Festa

Melhor Ator em Filme Dramático

Gary Oldman – O Destino de uma Nação

Melhor Atriz em Filme Dramático

Frances McDormand – Três Anúncios Para um Crime

Melhor Ator em Comédia ou Musical

James Franco – Artista do Desastre

Melhor Atriz em Comédia ou Musical

Saoirse Ronan – Lady Bird: É Hora de Voar

Melhor Ator Coadjuvante em Cinema

Sam Rockwell – Três Anúncios Para um Crime

Melhor Atriz Coadjuvante em Cinema

Allison Janney – I, Tonya

Melhor Diretor

Guillermo del Toro – A Forma da Água

Melhor Roteiro de Cinema

Três Anúncios Para um Crime

Melhor Trilha Sonora Original

A Forma da Água

Melhor Filme Estrangeiro

Em Pedaços

Melhor Canção Original

O Rei do Show – This Is Me



Melhor Série de Drama

The Handmaid’s Tale

Melhor Série de Comédia

The Marvelous Mrs. Maisel

Melhor Ator de Televisão em Comédia ou Musical

Aziz Ansari – Master of None

Melhor Atriz de Televisão em Comédia ou Musical

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Melhor Ator de Televisão em Drama

Sterling K. Brown – This Is Us

Melhor Atriz de Televisão em Drama

Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

Melhor Ator em Série Limitada

Ewan McGregor – Fargo

Melhor Atriz em Série Limitada

Nicole Kidman – Big Little Lies

Melhor Ator Coadjuvante em Televisão

Alexander Skarsgard – Big Little Lies

Melhor Atriz Coadjuvante em Televisão

Laura Dern – Big Little Lies

Melhor Filme ou Série Limitada para a TV

Big Little Lies