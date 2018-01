Idoso de 88 anos morre atropelado por caminhão de entregas no ABC paulista

08/01/2018 | 07:29



Um idoso de 88 anos morreu após ser atropelado por um caminhão de entregas enquanto caminhava por uma rua em São Bernardo do Campo, cidade da na região metropolitana de São Paulo, na manhã de sábado, 6.

O senhor caminhava com seu carrinho de feira na Rua Senador César Vergueiro quando o caminhão o atropelou em marcha a ré, na contramão. O motorista não percebeu a presença do homem caído e, por isso, o veículo continuou passando por cima dele. A vítima foi socorrida em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As câmeras de segurança de uma casa próxima ao local do acidente gravaram o caso, o que ajudou os policiais a identificar os suspeitos. O motorista e os dois ajudantes fugiram sem prestar socorro, mas, após patrulha, foram localizados e presos no 2º Distrito Policial (Rudge Ramos).

Dois deles foram acusados de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e também de omissão de socorro. A polícia informou que o terceiro foi indiciado por omissão de socorro, mas liberado por não ter tido participação direta no caso.