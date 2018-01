Policial é preso após tiros em casa noturna andreense

da Redação



07/01/2018 | 19:12



O policial militar Tiers Novais foi preso, na madrugada de hoje, em Santo André, após testemunhas relatarem que ele teria aberto fogo e atingido quatro pessoas no interior do bar Adega Rainha, na Vila Curuçá.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 2ºDP (Camilópolis), Novais teria disparado contra dois seguranças da casa, Ricardo dos Santos Calixto e Jonathas Siqueira Silva, e contra duas frequentadoras, Josianne Alves Feitosa e Delsa Rodrigues Ramos.

Conforme o registro, o policial teria bloqueado uma área do estabelecimento e se desentendido com os dois seguranças. Durante a confusão, outros disparos atingiram as duas mulheres.

As vítimas foram encaminhadas ao CHM (Centro Hospitalar Municipal) e o autor dos tiros está no presídio Romão Gomes, na Capital. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado, mas nega a autoria. Ele disse que sentiu golpe na cabeça e ficou desorientado. Neste momento, alguém teria tomado a sua arma e disparado.