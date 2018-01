Corinthians goleia e se classifica junto com a Ferroviária na Copa São Paulo

07/01/2018 | 18:28



Assim como era esperado, o Corinthians goleou o Pinheiro-MA por 5 a 0, neste domingo, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), e garantiu a classificação antecipada para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O resultado também garantiu a vaga da Ferroviária no Grupo 17, que mais cedo venceu o Corumbaense-MS por 2 a 0 nesta segunda rodada. Em Jundiaí (SP), no Grupo 20, o Avaí venceu o São José-RS por 2 a 0 e também avançou.

Com seis pontos, Corinthians e Ferroviária dividem a liderança do Grupo 17, com vantagem para o time alvinegro no saldo de gols: 8 contra 7 do clube de Araraquara. Nesta quarta-feira, às 19h45, os dois decidem a primeira posição da chave novamente na Arena da Fonte Luminosa, com vantagem do empate para os paulistanos.

A partir da segunda fase, a Copa São Paulo passa a ser eliminatória, em jogo único. O adversário do Corinthians sai do Grupo 18, que atualmente tem o São Carlos-SP na liderança, com quatro pontos, o Sport na vice-liderança, com três, e o Confiança-SE na terceira posição, com um. O São Raimundo-RR é o lanterna, sem nenhum ponto.

O Avaí, no Grupo 20, conquistou a classificação vencendo o São José-RS no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, por 2 a 0. O resultado deixou o time com seis pontos, sem que possa ser ultrapassado por Red Bull Brasil-SP e São José-RS, ambos com três, já que eles se enfrentam na terceira rodada.

Confira os resultados pela 2.ª rodada da Copa São Paulo:

Ferroviária-SP 2 x 0 Corumbaense-MS

Paulista-SP 2 x 3 Red Bull Brasil-SP

Taboão da Serra-SP 0 x 0 Real-DF

Pinheiro-MA 0 x 5 Corinthians-SP

São José-RS 1 x 2 Avaí-SC

São Paulo Crystal-PB 0 x 0 Joinville-SC