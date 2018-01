Theresa May diz que Trump deseja o melhor para os EUA

07/01/2018 | 16:14



A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, rejeitou preocupações quanto à sanidade mental do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que o líder americano atua no que ela vê como o melhor para o interesse de seu país.

Um livro do jornalista Michael Wolff cita conselheiros de Trump, que teriam questionado a competência do presidente. Em uma entrevista, questionada se achava que as preocupações sobre o estado mental de Trump eram graves, May disse que "não".

Ela afirmou que "quando lido com o presidente Trump, o que eu vejo é alguém que está empenhado em garantir que está tomando decisões pensando nos melhores interesses dos EUA". Na entrevista divulgada na BBC neste domingo, May reafirmou que Trump irá visitar o Reino Unido, mas não deu data e nem disse se seria uma visita de Estado por completo ou uma viagem de trabalho. Fonte: Associated Press.