Globo de Ouro - Principais indicados

07/01/2018 | 07:08



Me Chame Pelo Seu Nome

The Post - A Guerra Secreta

Dunkirk

A Forma da Água

Três Anúncios Para Um Crime

Melhor comédia ou musical

Artista do Desastre

Corra!

I, Tonya

Lady Bird - É Hora de Voar

O Rei do Show

Melhor atriz de drama

Frances McDormand

(Três Anúncios Para Um Crime)

Jessica Chastain

(A Grande Jogada)

Meryl Streep (The Post)

Michelle Williams

(Todo o Dinheiro do Mundo)

Sally Hawkins (A Forma da Água)

Melhor atriz de comédia ou musical

Emma Stone

(A Guerra dos Sexos)

Helen Mirren

(The Leisure Seeker)

Judi Dench (Victoria e Abdul)

Margot Robbie (I, Tonya)

Saoirse Ronan (Lady Bird)

Melhor diretor

Christopher Nolan (Dunkirk)

Guillermo del Toro

(A Forma da Água)

Martin McDonagh

(Três Anúncios Para Um Crime)

Ridley Scott

(Todo o Dinheiro do Mundo)

Steven Spielberg (The Post)

Melhor ator de drama

Daniel Day-Lewis

(Trama Fantasma)

Denzel Washington

(Roman J. Israel, Esq.)

Gary Oldman

(O Destino de Uma Nação)

Timothée Chalamet

(Me Chame pelo Seu Nome)

Tom Hanks (The Post)

Melhor ator de comédia ou musical

Ansel Elgort (Em Ritmo de Fuga)

Daniel Kaluuya (Corra!)

Hugh Jackman (O Rei do Show)

James Franco (Artista do Desastre)

Steve Carell (A Guerra dos Sexos)

Melhor série de drama

Game of Thrones

The Handmaid?s Tale

Stranger Things

The Crown

This Is Us

Melhor filme/série limitada

Big Little Lies

Fargo

Feud

The Sinner

Top of the Lake

Melhor série musical ou comédia

Black-ish

Master of None

SMILF

The Marvelous Mrs. Maisel

Will & Grace

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.