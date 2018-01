Alckmin cumpre 1ª agenda pública de 2018 na região na segunda-feira

Do Diário do Grande ABC



06/01/2018 | 08:36



O governador Geraldo Alckmin (PSDB) vem para São Bernardo na segunda-feira para lançar oficialmente as obras da primeira etapa do programa Pró-Billings, que visa coletar e tratar 100% do esgoto do Grande Alvarenga, até 2020.

Será a primeira agenda pública de Alckmin na região neste ano. O ato, marcado para o Jardim da Represa pela manhã, contará também com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB).

O chefe do Palácio dos Bandeirantes tende a ser o candidato do PSDB à Presidência da República e, para isso, precisa se desincompatibilizar do cargo até abril. Parte da equipe política de Alckmin defende que ele renuncie ao posto antes do Carnaval para iniciar peregrinação, como presidenciável, pelo País. Outra acredita que o tucano precisa inaugurar ou encaminhar as principais obras por São Paulo antes de deixar oficialmente o Palácio dos Bandeirantes.

O Pró-Billings é financiado com recursos da Sabesp, do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e da Jica (Agência de Cooperação Internacional do Japão, na sigla em inglês) e sua fase inicial custará R$ 89,4 milhões. A segunda etapa está orçada em R$ 110 milhões.