Programa de controle da diabete atende 376 pacientes

Do Diário do Grande ABC



06/01/2018 | 08:23



A primeira fase do programa Diabetes sob Controle, da Prefeitura de São Bernardo, foi finalizada em dezembro com 376 pacientes atendidos. Os participantes da ação, com idades entre 30 e 59 anos, possuem histórico de internação hospitalar constantes, alterações na hemoglobina glicada e consultas com cirurgião vascular, por isso, receberam acompanhamento de equipe de profissionais durante dois meses. As informações dos munícipes foram atualizadas por meio de aplicativo de celular.

“Trata-se de um modelo inovador de acompanhamento que ofereceu mais segurança e confiança aos pacientes da rede municipal”, afirma o prefeito Orlando Morando (PSDB).

Após dois meses de monitoramento diário, balanço e regularização dos medicamentos e alimentação, Abadia Nunes, 54 anos, aprovou o programa. A paciente da UBS (Unidade Básica de Saúde) da Pauliceia, que descobriu a doença há 14 anos, percebeu melhora e estabilidade em seu quadro.

Para o secretário de Saúde, Geraldo Reple, a Prefeitura investiu em plano inovador. “A diabete é uma doença silenciosa. Mantê-la sob controle não é fácil, mas com este programa conseguimos importantes avanços.”