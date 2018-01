Polícia Rodoviária registra 63 acidentes no Ano-Novo

Do Diário do Grande ABC



06/01/2018 | 08:21



Balanço divulgado pelo 1º Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar do Estado de São Paulo e também pelas concessionárias que administram as estradas que cortam o Grande ABC aponta que o feriado de Ano-Novo, observado entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro, teve 63 acidentes e nenhuma morte no período.

O maior número de ocorrências foi registrado no SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), que liga a Capital ao Litoral paulista passando pela região. Foram 44 acidentes, sendo dez com vítimas (um caso grave na Rodovia dos Imigrantes). Já no Rodoanel Mário Covas, a SPMar, responsável pelos viários que cortam a região, contabilizou 15 ocorrências no Trecho Sul e quatro no Trecho Leste.

O policiamento rodoviário destacou ainda a realização de 1.173 autuações no período da Operação Ano-Novo, sendo que a maior parte delas (64 ocorrências) foi em razão do não uso do cinto de segurança. Motociclistas receberam 31 multas por motivos diversos e duas pessoas foram flagradas conduzindo veículos sob efeito de álcool.

No geral, o feriado deste ano teve um dia a mais do que o de 2016/2017 e queda de 31,3% nos índices de acidentes. No ano passado, quatro pessoas perderam a vida em razão de ocorrências nas estradas.