Liquidação gera filas, mas decepciona

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



06/01/2018 | 07:26



Prometendo descontos de até 70%, as unidades do Magazine Luiza reuniram consumidores em grandes filas nas lojas do Grande ABC. No entanto, a oferta decepcionou boa parte das pessoas que conversaram com a equipe do Diário, seja porque os maiores abatimentos foram dados em produtos de menor valor, seja porque o que procuravam ainda tinha preço elevado. Dessa forma, muita gente mudou de planos para não sair de mãos vazias.

Entre os itens mais buscados estavam as smart TVs, celulares e eletrodomésticos. Porém, os de valores normalmente mais acessíveis, como panelas de pressão e travesseiros, vendidos a R$ 19,90, e ventiladores, a R$ 29,90, compunham as compras de boa parte dos consumidores.

Na unidade do Centro de Santo André, a primeira da fila foi a cuidadora de idosos Thais de Oliveira, 27 anos, que está desempregada. Moradora de São Mateus, na Zona Leste da Capital, ela chegou na loja por volta das 18h da quinta-feira. “Minha meta é comprar um celular por menos de R$ 1.000”, disse, antes de entrar na segunda edição da ação anual em que participa. Já na fila para pagar, ela admitiu que deveria ter pesquisado antes, pois não tinha noção dos preços anteriores. Mesmo assim, afirmou ter saído no lucro. “Comprei um modelo de R$ 300 e ainda aproveitei para pegar duas panelas de pressão, que estava precisando lá em casa.”

A dona de casa Claudia Evangelista Melo Marinho, 32, havia economizado R$ 3.000 ao longo do ano passado para comprar uma geladeira e um fogão na liquidação. Mas, ao entrar na loja, disse que os descontos não valiam a pena. “Os produtos estão com os mesmos preços que encontro normalmente na loja”, disse, decepcionada. Para não sair de ‘mãos abanando’, depois de todo o planejamento, estabeleceu mudança de planos. “Para não perder viagem, estou comprando brinquedos para os meus pequenos”, disse ela, mãe de quatro filhos, que, ao perceber desconto nesse setor, levou 20 itens e gastou cerca de R$ 300.

A dona de casa Simone Souza, 42, também ficou desapontada. “Levantei às 4h para ficar mais duas horas para entrar na loja e comprei minha TV de 32 polegadas por R$ 899. Quando saí, vi que a Casas Bahia, que não tinha nenhuma fila, estava com o mesmo preço.” A constatação foi feita na unidade do Magazine Luiza no Centro de Mauá, onde fila chegava a dobrar o quarteirão do calçadão principal. Enquanto isso, a Casas Bahia ao lado, por sua vez, que também anuncia liquidação desde terça-feira, estava vazia.

PESQUISA - É válido ressaltar, porém, que também havia variações de preços entre as duas redes. Entre os exemplos está a fritadeira elétrica, que saía por R$ 199 no Magazine Luiza e R$ 299 na Casas Bahia, variação de 50,25% (o preço original é R$ 429). Já um mesmo smartphone custava R$ 400 a menos na Casas Bahia (R$ 799).

Por isso, a pesquisa é fundamental antes de ir às compras. Foi o que fez o comerciante Felipe Cleiton Farias, 35, que tomou nota de preços em diversos lugares antes de comprar um notebook. O modelo que queria custava R$ 1.500 e, na liquidação do Magazine Luiza, estava R$ 940, economia de 37%. “Eu estava olhando o preço há muito tempo, então sei que está valendo a pena”, comemorou.