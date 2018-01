Puxada por exportação, produção de veículos cresce 25% em 2017

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



06/01/2018 | 07:26



Após amargar três anos de retração, a produção de veículos no País voltou a crescer em 2017. Ao longo do ano passado, saíram das montadoras 2,7 milhões de unidades, número 25,2% maior do que o fabricado em 2016 (2,15 milhões). A última vez em que as empresas do setor automotivo haviam ampliado o volume confeccionado foi em 2013, ao totalizarem 3,71 milhões de exemplares – 1 milhão a mais do que em 2017.

A principal responsável por inverter a curva decrescente foi a exportação. No ano passado, as vendas ao Exterior bateram recorde, com 762 mil veículos, alta de 46,5% ante 2016 e quase 30% do total produzido no Brasil. Até então, o melhor ano para o comércio internacional tinha sido em 2005, com 724,1 mil exemplares.

Os dados foram divulgados ontem pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), que inclui carros de passeio, comerciais leves (picapes, furgões, utilitários e afins), caminhões e ônibus.

“O ano passado ficará marcado positivamente. Primeiro porque batemos o recorde histórico das nossas exportações, o que tem sido estimulado pela maior preocupação das empresas em exportar e pelo fato de o País estar contribuindo com acordos, como com a Colômbia, que finalmente aconteceu”, afirma Antonio Megale, presidente da Anfavea. “Segundo, porque foi de fato o ano da retomada do crescimento após quatro anos seguidos de queda nas vendas (em que o mercado encolheu 38%). Os indicadores melhoraram ao longo dos 12 meses, o que permitiu desempenho aquecido no segundo semestre.”

Para o coordenador do curso de Ciências Econômicas da Fundação Santo André, Ricardo Balistiero, o mercado externo acabou produzindo boa válvula de escape. “Foi essencial, inclusive, para a recuperação da economia argentina, principal parceira comercial do Grande ABC”, aponta. As filiais situadas em ambos os países, muitas vezes, se complementam com a fabricação de partes dos veículos.

Na avaliação de especialista em cadeia automotiva da FGV (Fundação Getulio Vargas) Antonio Jorge Martins, se todas as fabricantes se voltarem às exportações, a estratégia resultará em números ainda maiores em 2018. “No passado, especialmente na última década, essas empresas foram grandes exportadoras, mas, com o aquecimento do mercado interno entre 2010 e 2012, elas deixaram de exportar”, diz.

Questionado se o movimento de exportações continuará, Martins explica que isso depende de sinalizações positivas por parte das matrizes. “Por exemplo, temos empresas estrangeiras, como a Ford, de origem norte-americana, que caso se abra e deixe de exportar determinados carros para o México, essa demanda pode ser atendida pela filial brasileira, o que aquece o nosso mercado. Portanto, essa decisão depende não somente de entendimentos e negociações, como também de acordo com as matrizes.”

PESADOS - A produção de pesados também reagiu em 2017, quando saíram das fábricas 82,9 mil caminhões – alta de 37% frente ao ano passado – e 20,7 mil ônibus – incremento de 10,5%.

Estimulada pela demanda do mercado externo, especialmente da Colômbia e de países do Oriente Médio, a Mercedes-Benz implementou em São Bernardo regime de horas extras de dois sábados por mês até abril, e tem processo seletivo aberto para a contratação de 130 profissionais até segunda-feira.

Apesar da reação, Megale destaca que a capacidade ociosa da indústria automotiva ainda é elevada, em especial das fabricantes de caminhões, que está perto de 75%. (Colaborou Yara Ferraz)