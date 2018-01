Ainda um pouco sobre as férias

Luiz Ribeiro O. N. Costa Junior*



06/01/2018 | 07:20



Na última coluna falamos sobre as crianças no condomínio no período de férias, mas é importante atentar também a pequenos cuidados que devemos ter quando vamos viajar e deixamos nossa casa ou apartamento vazio.

Infelizmente, não é habitual que os condôminos comuniquem ao síndico ou portaria sobre suas viagens e que a unidade ficará vazia.

Isso acontece talvez pelo pensamento de que não se deve dar satisfação a terceiros de sua vida particular, porém, morar em condomínio exige algumas peculiaridades e características que às vezes acabam passando despercebidas.

Em primeiro lugar, é importante ressalvar que a comunicação ao síndico de que a unidade ficará vazia é uma garantia maior para o próprio condômino.

O condômino não precisa dizer ao síndico para onde irá e tampouco com quem irá, mas é recomendável que, quando for viajar, adote alguns pequenos cuidados de segurança que podem evitar problemas e transtornos para todos.

Além dos conselhos básicos amplamente divulgados, como desligar o gás e aquecimento central quando existentes, é importante retirar aparelhos das tomadas e certificar-se de que janelas e torneiras estão bem fechadas, além de ter certeza de deixar a chave do apartamento com algum familiar ou parente próximo, ou alguma pessoa de confiança. E que seja repassado ao condomínio o contato dessa pessoa que está com a chave da unidade.

Afinal, imagine você, aproveitando as tão merecidas férias, ser contatado pelo condomínio dizendo que sua unidade está com um vazamento de água ou, ainda, que a unidade do andar superior está vazando água e acabou por danificar o seu apartamento, e que é preciso arrombar a porta!

Além de acabar com suas férias, toda essa situação poderá causar danos que, mesmo após o reparo, ainda ficarão na memória, e que poderiam ser evitados com um pequeno e simples ato.

Ao deixar a chave de sua unidade com alguém que pode rapidamente se deslocar até seu apartamento, e deixando esta pessoa autorizada a representar-lhe, você poderá desfrutar das férias de cabeça tranquila e seguro, sabendo que, ao retornar, não terá nenhum problema com o que se preocupar.

Boa viagem e aproveite as férias!



* Advogado, administrador de empresas e pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC-SP. Atua

com condomínios desde 1991 e com Direito Imobiliário e Condominial desde 2002. Escreve nesta coluna quinzenalmente, aos sábados.