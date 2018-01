Com Adilson e Erazo, Atlético-MG levará só reservas para Florida Cup

05/01/2018 | 19:44



A Florida Cup não será uma prioridade para o Atlético Mineiro no início da temporada 2018. Nesta sexta-feira, o clube divulgou a lista de jogadores relacionados para a competição nos Estados Unidos, formada basicamente por jogadores formados nas divisões de base. A exceção que mais chama a atenção é o volante Adilson.

Adilson foi anunciado como reforço pelo Atlético-MG no início de março, após passagem pelo Terek Grozny, da Rússia. O volante foi peça importante da equipe, com 37 jogos disputados em 2017, ainda que não tenha terminado a temporada como titular. A sua presença na relação de inscritos para a Florida Cup pode ser um indicativo de que ele não está nos planos do técnico Oswaldo de Oliveira para 2018.

Afinal, a relação de jogadores que vão aos Estados Unidos conta basicamente com jogadores formados nas divisões de base do Atlético - 17 dos 22 relacionados -, que foram do time B em 2017 ou são recém-promovidos dos juniores. Outra exceção é o zagueiro equatoriano Erazo, não aproveitado há algum tempo no clube.

Na Florida Cup, o Atlético-MG vai enfrentar o escocês Rangers em 11 de janeiro. Depois, no dia 14, o adversário será o colombiano Atlético Nacional.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG para a Florida

Goleiros: Cleiton e Rodolfo.

Laterais: Adson, Emanuel, Pedro Lopes, Iago e Mansur.

Zagueiros: Donato, Erazo, Jordan e Rodrigão.

Volantes: Ralph, Cícero, Adilson, Lorran, Xavier e Pedro Santos.

Meias: Filipinho e Thalis.

Atacantes: Leleu, Mateus da Silva e Pablo.