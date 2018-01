Inter chega a acordo com Fluminense e anuncia contratação de Wellington Silva

05/01/2018 | 19:29



Depois de um período longo de negociação, o Internacional, enfim, chegou a um acordo com o Fluminense e acertou a chegada do atacante Wellington Silva, que foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato de empréstimo de um ano. O jogador será apresentado após o treinamento da manhã deste sábado.

O atacante, que já vinha treinando com o elenco do Internacional em Porto Alegre, esteve no CT Parque Gigante nesta sexta-feira para observar a atividade. Mesmo com o acerto muito bem encaminhado, a diretoria do clube gaúcho ainda não tinha anunciado a contratação oficialmente pois aguardava documentos referentes à liberação do Fluminense e do Arsenal, que pode legalmente readquirir os 55% dos direitos econômicos que o Fluminense possui por aproximadamente US$ 4 milhões (R$ 13 milhões).

Formado em Xerém pelo clube carioca, Wellington Silva era tido como uma grande promessa e despertou o interesse de grandes clubes europeus desde cedo. Com a seleção brasileira, disputou o Mundial Sub-17 no grupo que tinha ainda o goleiro Alisson, o volante Casemiro e os atacantes Philippe Coutinho e Neymar. Foi vendido ao Arsenal em 2010, mas só se transferiu no ano seguinte, quando completou 18 anos.

O jogador, no entanto, nunca chegou a atuar pelo Arsenal. Como teve dificuldade de obter o visto de trabalho, foi emprestado para diversos clubes espanhóis. De volta à Inglaterra, já com o passaporte europeu, foi emprestado ao Bolton, mas não conseguiu render o esperado e retornou ao Fluminense em 2017.

Nas duas passagens pelo Fluminense, com o qual o jogador ainda tem dois anos e meio de contrato, Wellington Silva atuou em 82 partidas e marcou 11 gols. Wellington Silva é o quinto reforço para 2018 do Inter, que já anunciou os laterais-direito Ruan e Dudu, os volantes Patrick e Gabriel Dias e o centroavante Roger.