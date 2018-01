Com dois dias de atraso, Copete se reapresenta ao Santos

05/01/2018 | 19:05



O atacante Jonathan Copete está, enfim, de volta ao Santos. Após ficar de fora dos dois primeiros dias da pré-temporada, o jogador colombiano se reapresentou nesta sexta-feira ao técnico Jair Ventura, novo comandante do clube da Vila Belmiro, após o período de férias.

Nesta sexta, Copete se juntou ao elenco do Santos, que até agora não realiza atividades no campo na pré-temporada, se dividindo entre testes físicos e médicos e trabalhos na academia do CT Rei Pelé.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa do Santos, o atraso de Copete se deu por um erro na marcação da sua passagem de volta ao Brasil - o atacante passou o período das férias na Colômbia.

Copete, no entanto, despertou interesse do Atlético Mineiro nas últimas semanas. A falta de peças no setor ofensivo, porém, pesa contra a possibilidade de o Santos negociar o colombiano, ainda mais após a perda de Ricardo Oliveira, que não teve o seu contrato renovado e se transferiu ao clube de Belo Horizonte.

Afinal, além dele, os atacantes à disposição de Jair Ventura são Bruno Henrique, o também colombiano Vladimir Hernández, que pode retornar ao futebol do seu país, além dos jovens Yuri Alberto, Rodrigo e Arthur Gomes.

Por isso, a tendência, inclusive, é que o clube busque reforços para o ataque nos próximos dias - a tentativa de contratar o argentino Hernán Barcos, porém, fracassou, pois o atacante renovou o seu contrato com a LDU.