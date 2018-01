Programa ambiental forma crianças de Mauá e Santo André

Stefanie Sterci



Crianças buscam sustentabilidade

Terceira edição do programa de educação ambiental idealizado pela Braskem formou 600 crianças de escolas públicas de Santo André e Mauá. O projeto visa a capacitação dos jovens para apoiar a restauração e conservação do meio ambiente por meio de oficinas de criação. “É possível ver como todos se engajam. Além disso, a ação acaba expandindo para dentro de vários colégios”, ressalta a coordenadora pedagógica da atividade, Pamela Teixeira, que desafiou os estudantes a participarem da Comunidade Ecofashion 2017, realizada por instituto sustentável comandado pela empresa, na última etapa da proposta. De forma lúdica, a confecção de roupas com materiais recicláveis compôs figurino de espetáculo de dança contemporânea que fechou a cerimônia de conclusão do curso.

Garra

Nascida em São Bernardo, Monalisa Gomes, 34 anos, é a primeira mulher a alcançar a diretoria da multinacional Fronius do Brasil, fabricante de baterias e energia solar, localizada em Diadema. “Acredito que não preciso deixar de ser quem eu sou, pois, independentemente do gênero, o trabalho precisa ser feito’’, afirma a CEO.

Vencedora

Em coquetel intimista, a especialista em implantodontia e estética Bruna Accioli, moradora de Santo André, inaugura seu primeiro consultório odontológico em Mauá. “Ano passado foi bem difícil. Sofri um acidente e quebrei a bacia, só voltei a andar há dois meses, mas, embora fatigante, 2017 finalizou-se com sonhos e esperança com a vinda desta conquista”, comenta a profissional, que volta às atividades na quarta-feira, quando começa a planejar uma confraternização para início das práticas, ao lado de clientes.

Aniversário

Para comemorar primeiro ano de atuação em Mauá, o Rotary Club 8 de Dezembro realiza jantar com amigos e colaboradores em espaço da região. “Este período foi muito dinâmico, participamos de diversas atividades”, celebra o presidente do grupo, Eduardo Marques, que agora soma esforços para promover multirão de saúde.