Restaurantes do ABC finalizam o ano em comemoração

da Redação



07/01/2018 | 08:00



Celebrações marcam ambiente em restaurantes

Já estamos em fase de finalização da primeira semana do ano. Com este período, votos já foram renovados, promessas começaram a ser cumpridas e a expectativa é sempre para melhor. Pelo menos deveria ser. Positividade é fator primordial para alcançar o que queremos. Mas nesta página de hoje, contamos um pouco como foram as passagens de ano em alguns pontos gastronômicos do Grande ABC. Os ambientes que foram marcados por atrações musicais e belas decorações consagram-se como local de encontro para reunir amigos e familiares, que, por opção ficaram em nossa região. O giro passou por quatro espaços e traz detalhes para todos. Algo a se destacar: a maioria das famílias proprietárias destes estabelecimentos faz questão de ter todos os integrantes recebendo os participantes da noite. É uma espécie de grande ceia familiar. Confira!

Tropical

No Florestal Demarchi, em São Bernardo, cerca de 1.500 pessoas participaram da Noite Tropical, que pediu roupa típica e contou com decoração que levou os participantes sem escalas para o Havaí. “Já estamos com grandes expectativas para o Réveillon deste ano, já que será a edição especial de 40 anos do encontro tradicional”, comenta o diretor do espaço, Angelin Nine Demarchi, sobre os jantares de fim de ano promovidos na casa desde 1979.

Alegria

Também em São Bernardo, a ceia de Ano Novo no São Francisco Restaurante foi marcada pela música e alegria. A noite começou com apresentação da banda São Francisco, que entoou os sucessos da MPB e colocaram todos para cantar. Após a meia noite, a tradição na casa é tirar todo mundo das mesas com o ritmo brasileiro do Samba Show Astral, para iniciar o ano em comemoração. “Proporcionamos este encontro há mais de 30 anos e, neste ano, conseguimos ocupar todas as 400 mesas do espaço”, comenta o sócio-proprietário Nelson Morassi.

Oceano

Quem passou o Réveillon no 7 Mares Restaurante, em São Caetano, desfrutou da confraternização da família Calcin, já que juntos, Simon, Simon Neto e Wesley comandam o reduto gastronômico. O espaço não deixou de lado os sabores de peixes e frutos do mar nem mesmo na data comemorativa, mas também abriu espaço para os tradicionais pratos da data, como o pernil, tender e leitão. “Neste ano vamos reformular o cardápio, com novos pratos e temperos para os clientes não caírem na rotina”, explica Wesley.