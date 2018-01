Com ou sem Lula, eleição será intensa, diz Doria

05/01/2018 | 07:38



O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta quinta-feira, 4, que o debate eleitoral neste ano será intenso, com ou sem a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa. "Com ou sem Lula, o debate eleitoral será caloroso e intenso, com fortes embates com o PT", disse o tucano, em entrevista à Rádio Eldorado, do Grupo Estado, que completou nesta quinta 60 anos.

O prefeito colocou em dúvida se o petista vai concorrer ao Planalto, em razão dos processos judiciais que responde e pela condenação imposta pelo juiz Sérgio Moro, de 9 anos e 6 meses de prisão, no caso do triplex do Guarujá (SP). O recurso da defesa do ex-presidente deve ser julgado no próximo dia 24, pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), em Porto Alegre. "Vamos ver se o Judiciário vai permitir que Lula dispute as eleições, teremos uma prévia disso em janeiro", afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de se candidatar ao governo do Estado ou à Presidência, Doria disse que sua intenção é continuar como prefeito. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.