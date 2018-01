Sob forte calor, Corinthians treina com bola pela primeira vez neste ano

04/01/2018 | 19:20



A pré-temporada do Corinthians começou a se intensificar nesta quinta-feira. Sob forte calor no CT Joaquim Grava, em São Paulo, o elenco treinou pela primeira vez com bola, logo no segundo dia de trabalho no ano. O técnico Fábio Carille comandou um treino em campo reduzido de movimentação e troca de passes, com a presença de quase todo o elenco profissional. No dia anterior, houve somente trabalho físico.

Dos 35 jogadores atualmente à disposição do treinador, só não participaram o zagueiro Vilson, o goleiro Walter e o volante Renê Junior. Os dois primeiros se recuperam de lesão e ainda não estão preparados para atuar. Já o meio-campista, anunciado nesta quinta-feira como reforço do clube por três temporadas, precisou resolver problemas burocráticos e, inclusive, teve a apresentação oficial adiada.

O treino foi em ritmo intenso e logo nos primeiros minutos de trabalho teve uma baixa. O zagueiro Yago, que acaba de retornar de empréstimo da Ponte Preta, sentiu uma lesão na coxa esquerda e saiu para ser atendido. Outra novidade no Corinthians foi a presença do atacante Júnior Dutra. O reforço trazido do Avaí participou da atividade junto com os companheiros.

O elenco corintiano está concentrado no CT Joaquim Grava nestes primeiros dias de 2018. Neste domingo o grupo viaja para os Estados Unidos, onde disputa a Flórida Cup. A primeira partida no torneio está marcada para a próxima quarta-feira contra o PSV Eindhoven, da Holanda, em Orlando.