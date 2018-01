Entidade andreense sela ano com atividade beneficente

Juliana Bontorim



05/01/2018 | 08:00



Entidade andreense busca voluntários

A Associação Beneficente Irmãos em Cristo, entidade andreense que atende crianças em situação de vulnerabilidade social, encerrou 2017 com tradicional chá e sorteio, que arrecadou R$ 3.000 para projetos. Neste ano, o grupo está a todo vapor para melhorias e atividades. “As metas são incluirmos o acompanhamento psicológico com profissionais dispostos a ajudar gratuitamente, realizar a reforma para ampliação do espaço e incluir o curso de Música”, comenta a presidente Salemi Younes Soares, que ressalta também a continuidade das aulas de dança, teatro, ioga e karatê. Além disso, parte do plano de desenvolvimento busca o aumento de voluntários na instituição, para possível atendimento em dois períodos.

Corrente do bem

Autônoma Vanessa Giacomini está à frente do Amor (Ação Moradores de Rua) São Bernardo. O grupo, sem fins religiosos ou políticos, é composto atualmente por seis integrantes, e sai pelos bairros Centro, Assunção, Alves Dias e Rudge Ramos, para atender cerca de 70 pessoas em situação de vulnerabilidade social. “Entregamos alimentos, kits de higiene, rações para animais, roupas e cobertores semanalmente”, comenta Vanessa. No fim de ano foram entregues 75 marmitas natalinas.

Amor

Os professores da região João Paulo Zago e a Bianca Favero</CF> começaram o ano com novo status de relacionamento, noivos. Após cinco anos de namoro, o judoca pediu a mão da moradora de Ribeirão Pires em casamento, em jantar com a presença de todos os familiares, em Mauá. “Estamos vibrando de alegria”, comenta o pai do noivo, José Zago.