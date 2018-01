Dirigentes do Nordeste articulam candidatura de Andrés para a CBF

04/01/2018 | 08:15



Sete presidentes de federações estaduais de futebol do Nordeste formalizaram uma moção de apoio para que Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, seja candidato à próxima eleição da CBF, que será neste ano. O deputado federal se encontrou no litoral do Rio Grande do Norte com alguns representantes do grupo nordestino e ouviu deles o pedido para que concorra à sucessão de Marco Polo Del Nero.

O atual presidente cumpre suspensão até março imposta pela Fifa por ser alvo de investigação sobre esquema de corrupção. Quem dirige interinamente a CBF é o vice-presidente Antônio Carlos Nunes de Lima, conhecido como Coronel Nunes. A punição ao mandatário deixou indefinida a data da eleição, que antes estava prevista para abril.

O encontro no Rio Grande do Norte foi viabilizado por um representante dessa aliança de dirigentes nordestinos. Sanchez se reuniu com alguns interlocutores e ouviu o apoio e o pedido para que se candidate, mas ficou reticente. O ex-presidente do Corinthians reiterou ter como prioridade no momento disputar o pleito do clube, marcado para fevereiro.

Sanchez presidiu o clube do Parque São Jorge entre 2007 e 2011. A meta dele é retornar ao cargo para suceder Roberto de Andrade e ajudar a pagar as prestações da construção do Itaquerão. Como concorrentes, ele deve ter Felipe Ezabella, Paulo Garcia, Roque Citadini e Romeu Tuma Júnior.

Dentro das possibilidades eleitorais da CBF, o apoio das sete federações nordestinas representa um peso político forte. No ano passado a entidade alterou o estatuto e deu às representações locais peso três nas votações para presidente. Os clubes da Série A têm peso dois e os da Série B, um.