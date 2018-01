Cristiane Brasil é nomeada ministra do Trabalho

04/01/2018 | 07:33



O Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 4, traz publicado o decreto de nomeação da deputada Cristiane Brasil Francisco (PTB-RJ) como ministra do Trabalho. A titular foi definida nesta quarta-feira (3) pelo presidente Michel Temer depois de encontro com o presidente do partido, o ex-deputado Roberto Jefferson, que é pai da nova ministra.

Jefferson, que foi condenado no processo do mensalão, se disse emocionado e chorou ao falar com jornalistas ao final do encontro. Para ele, a escolha de Cristiane representa "um resgate da família". "É o orgulho, a surpresa, a emoção que me dá. É o resgate, sabe? É um resgate. (O mensalão) Já passou. Fico satisfeito", disse.

Temer havia pedido na quarta-feira ao PTB para indicar um nome alternativo ao do deputado Pedro Fernandes (PTB-MA), adversário eleitoral do ex-presidente José Sarney (PMDB), amigo de Temer. Segundo Jefferson, Sarney vetou a indicação do parlamentar, mas o ex-presidente nega a informação.

Cristiane assume a pasta no lugar do deputado Ronaldo Nogueira (PTB-RS), que deixou o cargo semana passada alegando que irá se candidatar neste ano para mais um mandato parlamentar. A data da posse da nova ministra ainda não foi marcada, mas deve ocorrer na próxima semana.