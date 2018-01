Consórcio fiscalizará construção de corredores de ônibus em S.Bernardo

Daniel Macário

do Diário do Grande ABC



04/01/2018



O Consórcio Supervisor LEC terá nos próximos meses a responsabilidade de fiscalizar o andamento da construção de quatro corredores de ônibus, além de um terminal na região do bairro Batistini, em São Bernardo. O acordo foi oficializado, ontem, no Diário Oficial, pela própria administração municipal.

Composto pelas empresas LBR Engenharia e Consultoria, Egis Engenharia e Consultoria, C3 Planejamento, Consultoria e Projeto e Egis International, o consórcio venceu a concorrência com uma oferta de R$ 10,6 milhões. A execução da fiscalização durará 29 meses.

O pacote de obras a serem monitoradas pelo Consórcio Supervisor LEC engloba a construção dos corredores São Pedro (R$ 70 milhões), Rotary (R$ 27 milhões), Castelo Branco (R$ 52,4 milhões), Galvão Bueno (R$ 24,5 milhões), totalizando 19 quilômetros de faixas exclusivas, além do Terminal Batistini (R$ 23,5 milhões).

Todos os projetos foram anunciados em 2012, dentro do Programa de Transportes Urbanos. No entanto, a licitação para execução das obras só foi aberta no ano passado, pelo prefeito Orlando Morando (PSDB). A expectativa é que o certame seja encerrado nos próximos dias com início efetivo das obras previsto para este mês.

EDUCAÇÃO

A administração municipal ainda anunciou ontem a abertura de duas creches no próximo mês. As unidades ficarão localizadas nos bairros Riacho Grande e Jardim Nazareth e totalizarão 780 novas vagas na cidade.