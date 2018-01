Três integrantes das forças armadas iranianas foram mortos por militantes

03/01/2018 | 20:47



A TV estatal iraniana disse que três integrantes das forças de segurança do país foram mortos durante confrontos com militantes em uma região próxima à fronteira do Irã com o Iraque.

Nesta quarta-feira, a TV estatal informou que os confrontos ocorreram perto da cidade curda de Piranshahr, cerca de 730 quilômetros a noroeste da capital Teerã. A reportagem aponta que "bandidos contra-revolucionários armados" estão em liberdade e as forças iranianas estão seguindo os responsáveis. A TV estatal não divulgou a identidade e nem a afiliação dos militantes. Fonte: Associated Press.