Secretário-geral da ONU diz que conversas entre as Coreias são bem-vindas

03/01/2018 | 20:47



A Organização das Nações Unidas (ONU) congratulou a reabertura de um canal de comunicação transfronteiriço entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul nesta quarta-feira. Um porta-voz do secretário-geral, Antonio Guterres, disse que "é sempre um desenvolvimento positivo" ter diálogo entre as Coreias.

O porta-voz Farhan Haq também observou que a ONU continua empenhada em ver a Península Coreana livre de armas nucleares e que espera que "iniciativas diplomáticas aprimoradas" ajudem esse objetivo a ser alcançado.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, reabriu um canal de comunicação com a Coreia do Sul nesta quarta-feira pela primeira vez em quase dois anos. Na terça-feira, Seul ofereceu discussões de alto nível com Pyongyang para encontrar maneiras de cooperar nos Jogos Olímpicos de Inverno do próximo mês, que ocorrerão no Sul, e discutir outras questões entre os dois países. Fonte: Associated Press.