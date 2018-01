Márcio Bernardes



04/01/2018 | 08:00



A maioria dos clubes da Série A voltou ao trabalho na quarta-feira, dia 3. Por incrível que pareça, alguns deles ainda estão definindo qual será o treinador. O Atlético-PR, por exemplo, esperou por Seedorf, não teve resposta e contratou Fernando Diniz, que ficou somente um mês no comando do Guarani e aceitou a proposta dos paranaenses.



A decisão de Diniz reascendeu a discussão da relação entre técnicos e clubes. Para alguns, ele está errado em abandonar o Bugre. Afinal, pediu reforços, montou planejamento e logo na primeira oportunidade deixou o clube de Campinas.



Já para outros, não é pecado nenhum aceitar uma oferta melhor. Sem contar ainda que os clubes geralmente não pensam duas vezes no momento de trocar o comando técnico durante a temporada. Se contar somente as equipes da elite, foram 30 mudanças na temporada passada. Em 2016, 37 alterações foram feitas.



Fernando Diniz apresentou proposta diferente de atuar, foi vice-campeão paulista com o Osasco Audax em 2016 e ainda não teve oportunidade de mostrar trabalho em um time da primeira divisão.



A chance está aí e Diniz precisará mostrar que tem capacidade, até porque o Atlético-PR teve três técnicos diferentes no ano passado. O Guarani, ex-clube dele, também não ficou atrás e contou com cinco comandantes em 2017. A decisão de trocar para algo melhor é válida, mas lá na frente é bem possível que a diretoria não pense muito na hora de trocar em caso de instabilidade. O histórico do Furacão e de outras agremiações mostra o desapego com técnicos.



O mercado brasileiro permite esse tipo de situação por não ter algo regulamentado entre clubes e treinadores. Uma saída é propor um limite de mudança dentro de um mesmo campeonato e a CBF recebeu propostas para incluir em suas competições, porém ainda não as colocou em prática. Enquanto isso não acontece, a discussão de quem está certo ou errado continuará.