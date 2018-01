Deezer faz lista de nomes promissores para 2018

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



04/01/2018 | 08:00



A plataforma de streaming de música Deezer lançou uma lista de canções de artistas brasileiros em começo de carreira que acredita que ganharão para este ano.

Entre os escolhidos está Kafé, cujo foco está no R&B. Dele a Deezer pincelou a canção 360. O grupo de rap Class A, com a faixa Uma Dose 2, também é destaque. A dupla Mar Aberto, formada por Gabriela Luz e Thiago Mart, também está presente com o tema Se Fosse Tão Fácil. Para escutar basta, no aplicativo, buscar pela playlist Apostas Brasil 2018.