Band estreia hoje reality show ‘O Sócio’

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



04/01/2018 | 07:57



Os aficionados por realities shows têm nova oportunidade a partir de hoje, às 22h30, na Band com a estreia de O Sócio, que vai ao ar no mesmo horário todas as quintas-feiras.

Sucesso mundial, o programa é comandado por Marcus Lemonis, empresário e investidor, dono de uma fortuna estimada em US$ 2 bilhões.

Em cada episódio, Lemonis visita alguma pequena ou média empresa que esteja à beira da falência. O objetivo é descobrir se o negócio é rentável e inovador o suficiente para que ele invista parte de sua fortuna a fim de salvar a empresa, se tornando, assim, sócio dos donos.

Ao longo dos capítulos, os desafios vão ficando maiores, e, além de lidar com os problemas de cada local, o bilionário tem ainda que convencer os proprietários que seu modelo de negócio não deu certo e é preciso passar por mudanças, mesmo que isso signifique promover estagiários, demitir empregados ou colocar as mãos na massa.

No episódio de hoje, Lemonis visita um apaixonado por carros que se afundou em dívidas ao investir a fortuna da vida inteira para construir uma loja de troca de carros usados em Illinois, nos Estados Unidos. Sem dinheiro, ele não consegue comprar carros para sua loja.