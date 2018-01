Moradores lotam Prainha do Riacho mesmo com água imprópria e riscos

Daniel Macário

do Diário do Grande ABC



03/01/2018 | 07:13



Mesmo imprópria para banho, conforme relatório da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), a Prainha do Riacho Grande, em São Bernardo, mais uma vez, foi opção de lazer para moradores que ficaram na região durante o feriado de Ano-Novo. Ontem, apesar do tempo nublado, banhistas lotaram trecho da represa, localizado em frente à ETE (Estação de Tratamento de Esgoto).

Contaminada com a bactéria Escherichia coli, abundante em fezes humanas e de animais e que geralmente é encontrada em esgoto, efluentes, águas naturais e solos que tenham recebido contaminação fecal recente, a Prainha do Riacho recebeu nos últimos dois dias cerca de 1.500 pessoas, segundo o Corpo de Bombeiros. Muitos, no entanto, desconheciam a informação dos riscos que a represa poderia causar à saúde de cada um deles.

“Fazia mais de nove anos que não vinha aqui na prainha. Aproveitamos hoje (ontem) a folga minha e do meu marido para trazermos nossa filha, mas confesso que não sei nada sobre a qualidade da água”, disse a auxiliar de produção Fátima dos Santos, 29.

Embora convênio firmado, em 2014, entre a Prefeitura de São Bernardo e a Cetesb, determine que o local seja sinalizado com placas, que orientem com cores se os pontos estão próprios para banho, a Prainha, ontem, só tinha um único aviso alertando sobre a condição imprópria da água.

Nos postes instalados para receber as placas, no meio da represa, banhistas apostavam subida em clima de descontração. “É sempre assim. Colocam a sinalização, mas depois a própria população tira”, disse o salva-vidas Adilson Vinha, 55.

Segundo a Prefeitura, a sinalização sobre as condições de banho está em fase de instalação. “O novo conjunto de placas informativas será totalmente entregue nos próximos dias”, informou em nota.

A administração municipal disse ainda intensificar durante o verão a fiscalização e a segurança da área, através da operação Verão Seguro. Até o dia 18 de março, equipes de GCM (Guarda Civil Municipal), PM (Polícia Militar) e Corpo de Bombeiros serão reforçadas.

Localizada em ponto estratégico da região, em área próxima a Via Anchieta, em trecho onde não é cobrado pedágio, a Prainha do Riacho virou atração para moradores, inclusive, da Capital.

“Viemos em 25 minutos de São Mateus (Zona Leste de São Paulo). É muito melhor do que descer até a praia e pegar trânsito. Aqui trazemos nosso lanche e ficamos o dia todo”, disse a cozinheira Zelia Neves da Silva, 45.

Acompanhado de seus irmãos, o motorista Miller Antonio Silva, 27, aproveitou a oportunidade para realizar um churrasco. “Nada melhor do que celebrar o Ano-Novo comendo numa praia.”

