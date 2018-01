Sarney nega que tenha vetado indicação de Fernandes para Ministério do Trabalho

02/01/2018 | 18:05



O ex-presidente José Sarney (PMDB) afirmou nesta terça-feira, 2, por meio de sua assessoria, que "não foi consultado e não vetou o deputado Pedro Fernandes" (PTB-MA) para o comando do Ministério do Trabalho. A informação de que Sarney teria impedido a indicação do PTB foi dada pelo presidente da sigla, Roberto Jefferson.

Segundo o petebista, o presidente Michel Temer ligou avisando-o que a nomeação teria sido barrada pelo ex-presidente. O motivo seria a disputa no Maranhão. Fernandes faz parte do grupo opositor clã Sarney no Estado e deve caminhar ao lado do governador Flávio Dino (PCdoB) na eleição deste ano. O PTB ficou de indicar um novo nome para o cargo.