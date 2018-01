Túlio Gadêlha se declara para Fátima Bernardes: Liberdade de viver e de amar, intensamente

02/01/2018 | 18:11



Um dos relacionamentos mais falados em 2017 foi o de Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha. Os dois não tem medo de demostrar carinho e é claro que no Ano Novo não seria diferente. Túlio aproveitou o clima de chegada de 2018 para compartilhar uma foto em seu perfil no Instagram e exaltar sua alegria com o namoro. Essa energia positiva e esse sorriso constante que carregamos vêm da liberdade de viver e de amar, intensamente. #melhorvirada #pormaisdiasassim.

Os internautas amaram o registro e não pouparam os comentários de apoio ao relacionamento como: Meu casal favorito. Viva o amor, quando estamos amando tudo faz sentido. Até mesmo os fãs repararam na felicidade da apresentadora: Fátima Bernardes aparenta ser uma nova mulher! Feliz!, comentou uma das seguidoras.

Fátima também garantiu que está muito realizada. Em uma entrevista ao site oficial do programa Encontro ela disparou que está satisfeita com sua vida amorosa e que isso reflete em muitos aspectos de sua vida, até mesmo fisicamente.