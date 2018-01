Príncipe Harry e Meghan Markle viajam de classe econômica e provam ser gente - quase - como a gente

02/01/2018 | 18:11



O filho mais novo de Lady Di, irmão do Príncipe William, Harry, foi reportado pegando um voo em direção a Nice com sua noiva, Meghan Markle. No entanto, apesar de todo o glamour de uma vida real, os dois sentaram num assento nada convencional perante sua situação: Na classe econômica!

A atriz de Suits e o príncipe anunciaram seu noivado no final de novembro de 2017 e, desde então, tudo ganhou maior proporção para o casal, que selecionou a Riviera Francesa como destino para comemorarem a virada do ano. No entanto, segundo o Daily Mail, não viajaram com tanto glamour assim.

De acordo com fontes do veículo, o príncipe e Meghan foram para o aeroporto de Heathrow com um voo marcado para Nice, na França, pela companhia aérea British Airways.

No intuito de permanecer no anonimato, o casal embarcou um pouco antes de todos os passageiros e se sentaram no fundo do avião, próximo ao banheiro. O par dominou três fileiras dos assentos econômicos, apesar de só estarem os dois e seus seguranças.

Harry, 33, vestia uma calça jeans, uma jaqueta e um boné de baseball virado para frente, enquanto sua noiva usava um gorro preto combinado com uma maquiagem simples.

De acordo com um viajante que também estava no avião, o voo se antecipou um pouco, mas aterrissou 20 minutos depois do tempo previsto.

E, se ninguém havia avistado as celebridades, não perderam os seguranças franceses armados esperando para que ambos desembarcassem no aeroporto, prontos para levá-los para a área VIP.

Outras fontes contaram ao Daily Mail que diversos membros do serviço da elite francesa de proteção voaram para Paris na intenção de proteger o casal durante sua estadia.

Pelo jeito, a escala de tudo aumenta mesmo ao se casar com um membro da realeza, né?