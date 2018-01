Pete Wentz, baixista da banda Fall Out Boy anuncia que será pai novamente

02/01/2018 | 18:11



Pete Wentz, integrante da banda Fall Out Boy começou 2018 com o pé direito, anunciando no primeiro dia do ano que ele e a namorada estão esperando mais um bebê, e será uma menina!

O baixista já tem dois filhos, Saint Lazslo, 3 com sua atual parceira, a modelo Meagan Camper, e Bronx Mowgli, 9, com sua ex-esposa, Ashlee Simpson Ross.

Pete compartilhou a notícia em sua conta no Instagram e disse: Feliz Ano Novo! Estamos começando este ano com o melhor presente: Uma menina está vindo para nossa família em 2018.