Tribunal Constitucional da Moldávia afasta presidente temporariamente

02/01/2018 | 17:59



O Tribunal Constitucional da Moldávia afastou temporariamente o presidente do país, Igor Dodon, devido à recusa do líder pró-Rússia em endossar novos ministros indicados pelo primeiro-ministro moldávio, Pavel Filip.

Dodon rejeitou a decisão da corte, que apontou que os poderes do presidente deveriam ser entregues ao presidente do parlamento ou ao primeiro-ministro. Ele acusou o tribunal de ser "uma ferramenta política, e não um órgão constitucional". Dodon está em desacordo com a coalizão que governa a Moldávia e que é favorável a relações mais próximas coma União Europeia e com os Estados Unidos. O presidente é ligado à Rússia.

Em outubro, o tribunal suspendeu os poderes de Dodon após ele se recusar a nomear um ministro apontado pelo premiê do país. Dessa vez, Dodon disse que os candidatos ministeriais eram incompetentes, alegando que alguns estavam envolvidos em um escândalo de 2014, no qual US$ 1 bilhão foram desviados do sistema bancário da Moldávia.

Pela Constituição, o presidente só pode recusar um nome para algum ministério do país uma única vez. A coalizão governante pediu ao tribunal que suspendesse os poderes de Dodon para que os ministros fossem nomeados. Fonte: Associated Press.