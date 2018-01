Multinacional realiza confraternização para encerrar 2017

Juliana Bontorim



03/01/2018 | 08:00



Duplo encontro de multinacional

Programação agitada na Oxiteno – multinacional que utiliza plataformas tecnológicas para a utilização de elementos renováveis, como óleos vegetais e cana-de-açúcar. A empresa mauaense teve dois encontros de fim de ano. Um marcou o abraço de ex-funcionários em espaço andreense. O outro foi a confraternização dos atuantes no complexo fabril, que homenageou 15 colaboradores. “Reconhecemos o papel da pessoas no sucesso de nossos negócios. Além disso, vemos que a economia dá sinais de melhora, portanto investimos no desenvolvimento de todos”, destaca o gerente industrial da companhia, Claudemir Peres.

Para relembrar

Formandos de 1981da Faculdade de Direito de São Bernardo tiveram reencontro em pizzaria de Santo André. “Antes nos reuníamos a cada cinco anos, com uma grande festa, mas com a chegada do WhatsApp estreitamos o nosso contato”, comenta uma das participantes Ana Maria do Nascimento, sobre os encontros do grupo, que já tem planos para uma nova data.

Brasileiríssimos

Pela primeira vez na região, o bloco Os Capoeira, atuante na Capital, marca presença em cerimônia de batismo e formatura dos alunos de grupo andreense, comandado pelo contramestre Leandro Pereira. “Temos uma história no Grande ABC, somos de Santo André, e participar deste momento tão importante para quem está começando na arte, fortalece essa ligação”, celebra Clayton Prachesqui, conhecido como Dalua, percussionista e um dos fundadores do conjunto.