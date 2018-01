Visa promove programa para doações de clientes para instituições

da Redação



São Paulo, 4 de dezembro de 2017 – Com a missão de conectar o mundo e promover uma sociedade mais próspera, a Visa do Brasil lança hoje o programa Causas Visa. A mecânica é simples: basta acessar o site do programa http://www.visa.com.br/causas, informar o número do cartão Visa e escolher a causa ou a instituição para a qual deseja que a Visa faça a doação. A partir daí, em qualquer pagamento realizado com esse cartão cadastrado, a Visa irá doar um centavo para a instituição ou para a causa que o portador escolheu. O potencial total de doações é de R$ 60 milhões se considerarmos o número de transações feitas com cartões Visa em 2016 (dados do Banco Central).

“Descobrimos que muitos brasileiros querem contribuir com várias causas, mas nem sempre encontram tempo ou meios confiáveis e práticos de como fazer doações. Ao convocar toda nossa rede e os portadores de cartão Visa, podemos impactar essas instituições de forma positiva e transformadora. Juntos podemos fazer mais e impulsionar a mudança social que tanto buscamos para o Brasil. Para se ter uma ideia, segundo dados do Banco Central, 6 bilhões de transações financeiras foram feitas com cartões Visa em 2016. Ou seja, temos o potencial de chegar a um total de R$ 60 milhões se todos participarem da iniciativa”, explica Fernando Teles, country manager da Visa do Brasil.

Para o primeiro ano do programa Causas Visa, foram escolhidas cinco causas (animais, crianças&adolescentes, educação&capacitação, idosos e saúde) e, dentro delas, foram selecionadas 17 instituições . Os critérios de seleção da s causas estão baseados nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU e em dados de diferentes pesquisas sobre os temas que mais sensibilizam e engajam os brasileiros. Já a s instituições escolhidas atendem ao Padrão de Gestão e Transparência do Terceiro Setor, elaborado pelo Instituto Doar a partir de uma extensa pesquisa dos conceitos e critérios adotados por diferentes organismos nacionais e internacionais, como o Selo Doar.

“ O problema social do Brasil é complexo demais para uma única instituição ou entidade tentar resolvê-lo sozinha. O Causas Visa está no centro da agenda global dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que significa, basicamente, todo mundo trabalhando junto. Essa é a lógica do século 21: permitir que atores de diversos setores juntem seus esforços para construir soluções para os problemas que a gente tem”, conta Marcel Camargo, vice-presidente do IMBRA – uma das instituições selecionadas. “Que a Visa seja uma das protagonistas dos esforços da iniciativa privada em apoiar instituições como a nossa, e que a sociedade enxergue no programa a importância da coletividade para o desenvolvimento de ações inovadoras para o País”, completa.

O programa Causas Visa terá a duração prevista de um ano e toda a verba da doação sairá da Visa e não do consumidor. Caso algum interessado queira fazer uma doação particular, o programa oferecerá essa possibilidade em parceria com a organização social Eu Apoio. Todos os pagamentos feitos com cartões Visa que sejam emitidos no Brasil e inscritos previamente no site do programa podem participar da iniciativa, sejam pagamentos presenciais, online, por débito, crédito, pré-pago ou por wearables, tanto no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo.

Todos os participantes poderão acompanhar no site do programa os valores que cada uma das instituições e causas já receberam. Os números serão atualizados constantemente. Além disso, o programa conta também com uma auditoria independente que irá avaliar semestralmente como os recursos estão sendo aplicados pelas instituições beneficiadas.

“ A Visa facilita a realização de transações financeiras por milhões de brasileiros. Agora, utilizará sua rede para possibilitar que os portadores de cartões Visa escolham causas ou organizações para receber doações, contribuindo para a transformação do País e para as instituições sociais que estão empenhadas nesse mesmo desafio”, acredita Sérgio Giorgetti, vice-presidente de marketing da Visa do Brasil. “Convidamos todos os brasileiros a visitar o site, a conhecer o trabalho das instituições selecionadas e a adotar uma causa”.

Instituições* que fazem parte do programa:

AMPARA Animal

Associação VagaLume

Doutores da Alegria

Casa do Zezinho

Fundação Gol de Letra

Gerando Falcões

Grupo Vida Brasil

Instituto de Câncer Infantil (ICI)

Instituto Guga Kuerten

Instituto Luiza Mell

Instituto Muda Brasil (IMBRA)

Instituto Reação

Instituto Verter

Projeto Velho Amigo