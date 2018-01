Grupo AVCC é exemplo de trabalho voluntário em São Bernardo

Juliana Bontorim



03/01/2018 | 08:00



Exemplo de determinação

São 70 famílias, 45 crianças e 235 pacientes atendidos mensalmente pela Associação das Voluntárias para o Combate ao Câncer de São Bernardo. Os números representam a força e a importância do doar. Afinal, são 18 anos de trajetória e 250 integrantes, que se dedicam para ajudar com doações de alimentos, perucas e próteses mamárias, somados ao acompanhamento psicológico, entre outros.“Deus é quem nos provê recursos para minimizarmos o sofrimento de quem precisa e também nossos amigos doadores”, comenta a presidente do grupo, Valdineia Cavalaro, que encerra o ano com gratidão e a conquista de construção da sede própria na são-bernardense Rua Tiradentes.