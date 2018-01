Construide auxilia na reforma em casas com situações precárias

Juliana Bontorim



Desde cedo

Morador de São Caetano, o administrador de empresas Marcelo Marucci, 22 anos, é um dos integrantes da Construide, ONG composta por seis jovens, que realizam de forma voluntária reformas em casas com situações precárias e atividades sociais. Entre elas, está o Abraço, que promove um dia de recreação, atendimento odontológico e alimentação em comunidades. “Enxergamos uma realidade diferente da nossa e nos sentimos chamados para fazer algo a respeito. Queremos realmente envolver essas pessoas e amá-las”, comenta Marcelo. O projeto teve início após uma viagem missionária de um dos integrantes, o arquiteto Bruno Bordon, 25 anos, ao Piauí, no Nordeste do País, onde conheceu uma família de dez pessoas, que dividiam dois colchões e não possuíam nem mesmo saneamento básico. Após uma campanha na internet, os amigos arrecadaram R$ 4.000 e auxiliaram estes necessitados. Hoje, a entidade possui aproximadamente 700 voluntários registrados.