Hospital e Maternidade São Lucas de Ribeirão Pires comemora marca histórica

Juliana Bontorim



04/01/2018 | 08:00



Carinho

Humanizar tem sido palavra de ordem no Hospital e Maternidade São Lucas de Ribeirão Pires. Na quinta-feira foi dia de comemorar a marca de 500 partos realizados no ano com a chegada da pequena Luiza da Silva Santos. “Fiquei surpresa com a qualidade do atendimento prestado pela rede”, comenta a mamãe, Débora Santos, 33 anos.