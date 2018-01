Integrantes da Igreja Batista Jardim do Estádio focam projetos em comunidades

Juliana Bontorim



03/01/2018 | 08:00



Cultural

Empresário de Santo André, Ozias Vaz integrou brunch na Catedral Metropolitana de São Paulo. “Foi uma experiência única para mim. Nós tivemos a oportunidade de sentar com dom Odilo Pedro Scherer, que foi muito cordial”, comenta Vaz, que participou do encontro ao lado da sua mulher, Lina Trigone. A experiência, que ocorre todo segundo domingo do mês após a tradicional missa das 11h, inclui refeição com a presença do arcebispo, assinada por chefs conceituados, e é seguida de tour pela igreja, A renda com o passeio é revertida para manutenção do espaço eclesiástico da Capital, inaugurado em 1954.