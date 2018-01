Nevilton prova que todo fim é recomeço

02/01/2018 | 08:30



Das certezas mais primitivas, está o entendimento de que a vida é cíclica. Sol vai e vem. Lua chega e se despede. O contemporâneo tornou as relações mais frágeis, é verdade, mas a vida segue o mesmo ritmo. Fins e começos. Adiante é o primeiro disco lançado por Nevilton, a banda liderada por Nevilton de Alencar, em quatro anos.

O fim de um hiato. E o recomeço de uma jornada que garantiu ao rapaz de Umuarana, no noroeste do Paraná, duas indicações ao Grammy Latino e reconhecimento, na última virada de década, como um dos nomes mais interessantes do novo indie nacional. O show de estreia será no domingo, 7, no Sesc Interlagos.

"Tudo o que eu queria é que todo esse tempo para um próximo disco fosse apenas 'pressão para fazer um disco ainda melhor", escreve ele, em um texto publicado no site, e segue, "alguma loucura de superação, bloqueio criativo, crise com estilo de vida e autocontrole nessa vida maluca." Decreta, por fim: "Mas não foi nada disso."

O que tragou Nevilton foi o próprio furacão do tempo do hoje. É o tal corre. É o relógio que não para. Quatro anos parecem, às vezes, ser um só. Com a saída do baterista Éder Chapolla, logo após as gravações de Sacode!, de 2013, o power trio Nevilton se tornou um duo formado pelo guitarrista e vocalista que dá nome ao grupo e o baixista Tiago Lobão. Seguiram com shows por festivais independentes, alternando-se de formação.

Com Adiante, ele e Tiago Lobão se juntam ao baterista André Dea para estudar a passagem do tempo, principalmente, a nossa relação com o relógio que teima em correr. Às vezes pro bem. Às vezes pro mal.

"Todo fim é um novo começo, mas eu não peço para recomeçar/ Quando é difícil é que me reconheço / Sei cada passo que tive que dar / Se todo fim é um novo começo / Eu nunca peço para recomeçar", canta Nevilton em Todo Fim, uma canção de pouco mais de um minuto de duração, responsável por abrir Adiante.

Está tudo ali no cartão de visitas, uma mensagem ancorada em guitarras distorcidas. E Nevilton, a banda, tem a capacidade de unir o peso do instrumento com a candura nos versos. É quando acertam no alvo.