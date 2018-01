Ilan e Berriel, do BC, cumprem agenda no Rio; Souza está em SP

02/01/2018 | 08:17



O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, retoma o trabalho no primeiro dia útil do ano no Rio de Janeiro, onde terá atividades de trabalho na regional fluminense do BC, sem compromissos públicos. O diretor de assuntos internacionais, Tiago Couto Berriel, também cumpre agenda interna no Banco Central no Rio.

Em São Paulo, o diretor de fiscalização do BC, Paulo Souza, também terá atividades de trabalho, sem compromissos públicos durante esta terça-feira, 2. Em Brasília, a agenda prevê atividades de trabalho dos diretores Mauricio Moura (administração), Sidnei Corrêa Marques (organização do sistema financeiro e resolução) e Isaac Sidney (relacionamento institucional e cidadania).

Seguem em férias os diretores Carlos Viana de Carvalho (política econômica), Reinaldo Le Grazie (política monetária) e Otavio Ribeiro Damaso (regulação).