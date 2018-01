Vice-presidente dos EUA diz que ainda planeja visitar Israel em janeiro

01/01/2018 | 20:15



O escritório do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse nesta segunda-feira que ele ainda planeja visitar Israel neste mês, apesar de um aparente atraso no cronograma. Na agenda de Pence, estava programada uma viagem para o Oriente Médio na semana de 14 de janeiro, mas o Ministério de Relações Exteriores de Israel afirmou que a visita não estava mais prevista para este mês.

"A visita não está incluída na nossa provisão de visitas programas de dignatários de alto nível em janeiro", comentou o porta-voz do Ministério, Emmanuel Nahshon. Ele não deu motivo para o aparente atraso, mas disse que ainda era possível que Pence decidisse por ir para Jerusalém ainda em janeiro.

Também nesta segunda-feira, o vice-chefe de gabinete de Pence, Jarrod Agen, afirmou que a visita ainda estava em andamento. "Como dissemos, vamos no fim deste mês", comentou, sem fornecer datas específicas.

Pence estava programado para visitar Israel no mês passado, mas cancelou a viagem com antecedência e disse que iria em janeiro. A razão oficial para o adiamento foi a votação da reforma tributária no Senado dos EUA. A ação também segue o tumulto na região em relação à decisão do presidente americano, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel.

Os palestinos, que procuram Jerusalém Oriental como capital, cancelaram um encontro planejado com Pence antes do Natal na cidade bíblica de Belém para protestar contra a decisão de Trump. Os principais clérigos muçulmanos e cristãos no Egito também disseram que se recusariam a se reunir com Pence durante uma parada planejada no Cairo. Fonte: Associated Press.