Netanyahu deseja sucesso a manifestantes do Irã

01/01/2018 | 17:24



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, desejou que os manifestantes do Irã tenham "sucesso na nobre busca pela liberdade". Chamando os manifestantes de "bravos" e "heroicos", Netanyahu disse, em um vídeo publicado no YouTube nesta segunda-feira, que eles buscaram liberdade, justiça e "as liberdades básicas que lhes foram negadas por décadas".

O primeiro-ministro criticou a resposta do regime iraniano aos protestos e também repreendeu os governos europeus por assistir "em silêncio" as manifestações à medida que os atos se tornam violentos.

O Irã viu seus maiores protestos contra o governo desde a eleição presidencial de 2009, com milhares de pessoas saindo às ruas em várias cidades nos últimos dias. Israel considera o Irã seu maior inimigo, citando décadas de retórica hostil pelos líderes iranianos, apoio a grupos militantes anti-Israel e seu desenvolvimento de mísseis de longo alcance. Fonte: Associated Press.