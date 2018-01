Fábio Carille se diz ansioso pela Florida Cup: 'Ano passado foi vital para nós'

01/01/2018 | 17:10



O técnico Fábio Carille, do Corinthians, está ansioso pela oportunidade de novamente liderar a equipe na disputa da Florida Cup, a partir do próximo dia 10, nos Estados Unidos. O comandante corintiano se lembra com carinho da edição anterior do torneio, em 2017, pois segundo ele foi a partir da disputa desta competição que o elenco começou a se organizar para ter uma temporada vitoriosa.

O clube do Parque São Jorge ganhou no ano passado o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro após ter sido vice da Florida Cup. "Os jogos no torneio nos serviram de base para a montagem do nosso esquema de jogo. A resposta da equipe nos deu uma tranquilidade maior para seguirmos na nossa ideia de plano de jogo. Eu, inclusive, considero este jogo como um dos chaves na nossa temporada. Foi vital para a sequência e para as conquistas que alcançamos", comentou o treinador.

Fábio Carille terá apenas uma semana de pré-temporada com o Corinthians antes da estreia na Florida Cup contra o PSV Eindhoven, da Holanda. A partida será no Orlando City Stadium, um dos estádios mais modernos dos Estados Unidos. O time paulista voltará a campo no dia 13, quando enfrenta o Rangers, da Escócia, no Spectrum Stadium, também na cidade de Orlando.

Na opinião do técnico, esses encontros são importantes para dar ritmo de jogo e testar a equipe. "É sempre muito bom enfrentar adversários que você não está acostumado, conhecer novas ideias, ver como essas equipes se portam. Em outras edições, enfrentamos o Bayer Leverkusen, o Shakhtar Donetsk. São grandes times, acostumados a jogar a Liga dos Campeões da Europa. Foram experiências muito positivas", comentou.