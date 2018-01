Isabela Garcia sai da Globo depois de 46 anos na emissora

01/01/2018 | 15:38



A atriz Isabela Garcia se despediu, nas últimas horas de 2017, da. Ela fez um post no Instagram para comunicar que vai seguir caminho "por outra estrada", sem informar quais serão seus próximos passos na carreira.

Isabela estreou na emissora em 1971, aos quatro anos de idade, em um episódio de "Caso Espetacular". Alguns de seus papéis de maior destaque na emissora foram nas novelas Bebê Abordo (1988), O Sexo dos Anjos (1989), Lua Cheia de Amor (1990) e Celebridade (2003).

"Hoje me despeço, deixando todo o meu coração a vocês que me acompanharam por toda esta jornada. Que se divertiram com meus personagens atrapalhados e choraram com os outros. Tenho muito orgulho em fazer parte da vida de vocês!", escreveu a atriz.