Fernanda Nobre fala sobre elenco de Deus Salve o Rei: - Virarmos um time

Mesmo antes da estreia o elenco e a produção de Deus Salve o Rei já passaram por momentos de tensão. Tudo porque os cenários da nova novela da Globo que estreia dia 9 de janeiro passou por um incidente e foi queimado por conta de um incêndio que teve no galpão da trama. Isso fez com que os envolvidos na produção, que já estavam unidos, ficassem ainda mais próximos, com conta Fernanda Nobre em entrevista: - Fizemos um mês intenso de preparação, com aulas e oficinas. Tivemos aulas diárias com o Eduardo Milevicz para trazer uma intimidade para o elenco, virarmos um time, com uma mesma linguagem de atuação. Ali, pesquisamos referências e compomos os personagens juntos. Foi um processo fundamental.

A atriz, que está de volta às telinhas, vive Diana na trama. Melhor amiga de Amália, a quem Marina Ruy Barbosa dá vida, ela é uma mulher bonita, bem-humorada, mas que tem um reconhecido dedo podre para homens. Quando Amália termina com Virgílio, papel de Ricardo Pereira, o comerciante logo se aproxima de Diana, que cai na lábia do moço, sem perceber que ele só quer mesmo fazer ciúme para a antiga namorada. Ao longo do tempo, Diana irá perceber que não é o acaso que coloca os homens errados em sua vida, mas ela própria. - Ela é uma personagem muito intrigante, há um mistério nela que, para mim, é fascinante. Ela é uma mulher solitária, que já sofreu muito na vida e por isso é desconfiada, tem grande dificuldade de se entregar tanto para o amor quanto para amizades. Mas é uma mulher muito forte, batalhadora, guerreira e ambiciosa.

Aliás, sobre o fato de Diana se apaixonar justamente pelo ex-namorado da melhor amiga, Fernanda comenta: - A Diana não tem muita sorte no amor e acaba se colocando em algumas “roubadas”. O Virgílio foi mais uma! Ele se aproveita da carência da Diana para atingir Amália, mas logo ela percebe que ele não é quem ela acreditava que fosse. Vai sofrer porque encontrou nele uma possível parceria. Mas essa história ainda vai dar muitas reviravoltas.

Assim como as outras atrizes do elenco, Fernanda também tem uma caracterização que demanda um pouco mais de cuidado, por a novela ser da época medieval: - Para essa personagem, eu uso aplique e, além disso, ela tem o cabelo frisado. Acho a concepção estética da personagem um acerto, o cabelo longo e frisado remete a uma selvageria da personagem.