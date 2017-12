Costa Rica: Governo relata queda de avião que transportava 12 pessoas

31/12/2017 | 18:36



San Jose, 31/12/2017 - O governo da Costa Rica informou que um avião que estaria ocupado com 12 pessoas caiu em uma área arborizada.

O Ministério da Segurança Pública publicou fotografias do local do acidente que mostram os destroços queimados do avião em Guanacaste, noroeste da Costa Rica. O governo afirma que o avião pertence à Nature Air e decolou nas proximidades. Fonte: Associated Press.