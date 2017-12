Irã: Presidente se pronuncia pela primeira vez sobre onda de protestos

31/12/2017 | 16:29



O presidente do Irã, Hassan Rouhani, fez neste domingo seu primeiro discurso desde que os protestos generalizados começaram no país. Rouhani disse que as pessoas têm o direito de protestar, mas essas manifestações não podem arriscar a segurança e a vida das pessoas.

Rouhani também criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelos seus tweets sobre o protesto, dizendo que ele "se esqueceu que chamou o povo iraniano de 'terroristas' há alguns meses".

O presidente iraniano também reconheceu que as preocupações do público vão além da economia, e incluem alegações de corrupção e falta de transparência do governo.

Segundo uma agência de notícias semi-oficial, a polícia iraniana prendeu cerca de 200 pessoas ontem durante os protestos.

Os relatos da agência de notícias ILNA citaram Ali Asghar Nasserbakht, um vice-governador de segurança de Teerã, como fonte das informações. Nasserbakht disse que a polícia prendeu aqueles que estavam planejando revoltas e destruindo propriedades públicas. Ele também disse que cerca de 40 líderes foram detidos. Fonte: Associated Press.