EUA: ex-integrantes do governo Obama disputarão eleições legislativas de 2018

31/12/2017 | 14:54



Ex-assessores e funcionários do governo Barack Obama vão disputar as eleições legislativas de 2018. Eles integram um esforço do Partido Democrata para recuperar o controle da Câmara dos Representantes e criar um contrapeso aos esforços do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para reverter as políticas da era de Obama. Em muitos casos, esses novos candidatos se opõem a parlamentares do Partido Republicano que foram identificados pelos Democratas da Câmara como potencialmente vulneráveis a perder o cargo.

Brian Forde, ex-consultor de tecnologia da Casa Branca, voltou para o distrito do sul da Califórnia onde foi criado e vai concorrer contra a republicana Mimi Walters. A ex-secretária adjunta de Defesa Elissa Slotkin está desafiando o republicano Mike Bishop em Michigan. E dois antigos participantes do governo Obama estão enfrentando o presidente do Comitê de Regras da Câmara, o republicano Pete Sessions: Colin Allred, que trabalhou no Gabinete do Conselho Geral do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano, e Ed Meier, que atuou no Departamento de Estado com foco na transição da atuação militar para civil no Iraque. "Estamos no meio de um despertar cívico neste momento e essa oportunidade significa que precisamos reabrir as portas do celeiro", disse Forde.

Os democratas precisam conquistar 24 assentos para recuperar a maioria na Câmara. Eles têm atualmente 193 deputados na casa, em comparação com os 239 do Partido Republicano.

Se forem vitoriosos, os novos candidatos democratas se juntariam a ex-participantes do governo Obama já eleitos, incluindo o deputado Ro Khanna (Partido Democrata, Califórnia), que atuou como vice-secretário assistente no Departamento de Comércio, e a senadora Tammy Duckworth (Partido Democrata, Illinois), que foi secretária assistente no Departamento de Assuntos de Veteranos de Obama. Fonte: Dow Jones Newswires.